استبعاد 4 راغبين في الترشيح للشيوخ بالدقهلية وبدء تلقي الطعون

استبعدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة المنصورة الابتدائية، اليوم، 4 من المتقدمين للترشيح للانتخابات، بسبب نتائج ما ورد في التقارير الطبية، وعدم اكتمال ملفات التقديم.

وانخفض عدد الراغبين في الترشيح إلي 43 طلب ترشيح، وذلك للمنافسة على 6 مقاعد مخصصة لمحافظة الدقهلية.

وبدأت المدة المحددة لتقديم الطعون على المتقدمين للترشيح اليوم، وتستمر إلى الثلاثاء المقبل، ليتم بعدها إعلان قائمة بالمرشحين.

يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ تجرى يومي 9 و 10 أغسطس المصريين في الخارج وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس وتعلن النتيجة يوم 19 أغسطس.