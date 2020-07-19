كورونا تفرض رأيها.. ملامح انتخابات مجلس الشيوخ "مسافات آمنة وبدون حبر"

من المقرر أنَّ تجرى انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس المقبل، فيما تجرى خارج مصر يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء حسب توقيت كل دولة داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، في ضوء ما يجتاح دول العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19".

إجراءات عديدة فرضها انتشار وباء كورونا الفتاك، على ملامح انتخابات مجلس الشيوخ، أعلن عنها المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، وأقرتها الدولة من أجل سير الانتخابات بشكل آمن.

كمامة وجوانتي لكل ناخب

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن ارتداء الكمامات سيكون إجباريا خلال العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، وسيتم توفير كمامة لكل من لا يرتدى كمامة، وجوانتي لكل ناخب.

تعقيم لجان الانتخابات

كما أكد "لاشين"، أن أهم الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للحفاظ على المنظومة الانتخابيات، التي تتضمن تعقم اللجان الفرعية والعامة قبل الاقتراع، وبعد نهايته.

دراسة الانتخاب الإلكتروني

وقال "إبراهيم"، إن الهيئة الوطنية للانتخابات، تقوم بالاستعانه بتجارب الدول الأخرى، لتطبيق ما يمكن تطبيقه، موضحا أن الهيئة تقوم حاليا بدراسة الانتخاب الإلكتروني، وهو قيد الدراسة حاليا، ولم يتم البت فيه.

الحبر الفسفوري ليس شرطا

وأضاف "لاشين" خلال المداخلة: "الانتخابات النيابية لا يشترط الحبر الفسفوري، لأن كل مواطن يدلي بصوته فى موطنه الانتخابي، ويوقع باسمه، كما يوقع أمين اللجنة".

إجراءات وقائية

كما ذكر عدد من الإجراءات الاحترازية لإجراء الانتخابات، وجاءت كالتالي:

وضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، وتكليف موظف مُختص من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المسافات الآمنة، وفرض ارتداء الكمامة الطبية على كل الأطراف، وإلزام المرشحين بالدعاية على مواقع التواصل، واستخدام مكبرات الصوت، تقليل أعداد الناخبين، ما سيؤدي لزيادة عدد لجان الاقتراع.