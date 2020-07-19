"السياحة" تحظر على الفنادق التعامل مع كيانات وهمية لجلب السياح

قال مجدي شلبي، وكيل أول وزارة السياحة والآثار، لقطاع الشركات السياحية، إن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وافق على أن يكون الحجز الفندقي للمجموعات السياحية من خلال شركة سياحة أو من خلال المنصات الالكترونية دون التعامل مع الكيانات غير القانونية؛ وحظر قيام العاملين بالفنادق من تسويق الأنشطة السياحية مع كيانات غير معتمدة على ان يتم حجز تلك الانشطة عن طريق الشركات المرخصة.

وأضاف شلبي خلال الأخطار الذي تم إرساله لغرفة شركات السياحة أن هذا القرار يأتي إنطلاقا من حرص الوزارة على مقدرات الشركات والمنشآت السياحية، وذلك من خلال التصدي لظاهرة انتشار الكيانات غير المرخصة بقطاع السياحي المصري ما يعكس المناخ الإيجابي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائح وبناء على التوصيات التي تم تقديمها للوزير في هذا الخصوص.

عاقل: بعض الكيانات غير القانونية قامت بالنصب على السياح والفنادق

ومن جانبه وصف علاء عاقل عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفقندقية القرار بالجيد، والذي يحافظ على حقوق السياح، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت قيام العديد من الشركات الوهمية وغير المرخصة بالنصب على السياح والفنادق في آن واحد ما قد يسئ لسمعة القطاع السياحي المصري، وأضاف لـ"الوطن" أن التعامل مع شركات سياحة مرخصة تقوم بدفع الضرائب للدولة وتوفر فرص عمل للشباب يحافظ على الكيانات القانونية ويدعمها ضد قراصنة الإنترنت.

"فاروق ": القرار يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت السياحية

ومن جهته قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة بغرفة شركات السياحة، إن هذا القرار إضافة إلى الآخر الصادر من الوزارة بحظر قيام الشركات بالتعامل مع الفنادق غير الحاصلة على شهادة السلامة الصحية يضمن قيام كل المنشآت السياحية بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا خلال استقبالهم للزوار ما يكفل الحفاظ على صحة السياح والعاملين بالقطاع السياحي، إضافة إلى المحافظة على تواجد مصر ضمن الدول الحاصلة على خاتم السفر الآمن.