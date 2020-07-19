غدا.. قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات لإجراء الغسيل الدوري

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقليوبية، قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، غدا الاثنين، وذلك من العاشرة مساء غدا، وحتى الرابعة فجر الثلاثاء، لوجود أعمال صيانة وغسيل للمحطة نظرا لارتفاع نسبة العكارة.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن من التليفون الأرضي.

فيما دعا المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية المواطنين إلى ضرورة استخدام تطبيق قراءاتي لتسجيل قراءات استهلاك مياه الشرب عن طريق التطبيق، الذي يتيح تسجيل القراءات في ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مجاهد، أن هذا التطبيق متوافر عبر متجر جوجل بلاي Google Play لنظام الأندرويد وقريبا سيتاح لنظام IOS، لافتا إلى أن هذا التطبيق يتيح للعملاء ميزة تسجيل قراءة العداد وتصوير قراءته لضمان صحة قراءته، وهو https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading