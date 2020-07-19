8 سبتمبر.. امتحان تحديد مستوى لطلاب الخارج للالتحاق بالثانوي

خاطب محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، مديري عموم الإدارات التعليمية، وفق توجيهات وتعليمات الوزارة، إذ تقرر عقد امتحان تحديد مستوى السبت الموافق 8 سبتمبر المقبل، للطلاب في الخارج الذين اجتازوا المشروع البحثي للصف الثالث الإعدادي، والراغبين في التقدم للالتحاق بالصف الأول الثانوي "عام أو فني"، أو اختبارات مسابقة القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس.

وأضاف عطية، في تصريحات صحفية عنه، أنّ مقر اللجنة في مدرسة فتحية بهيج الإعدادية بنات في شارع جواد حسني بعابدين، إذ يحرر الطالب استمارة التقدم لأداء الامتحان واستلام رقم الجلوس، موضحا به اللجنة التي سيؤدي الطالب الامتحان بها.

ولفت إلى وضع أسئلة الامتحان وطباعته وتصحيحه ورصد الدرجات واستخراج النتيجة مركزيا، في إدارتي "المطبعة السرية بالمنيرة وأبناؤنا في الخارج تحت الإشراف الفعلي المباشر للإدارة العامة للامتحانات".