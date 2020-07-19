بـ146 ألف جنيه في 8 محافظات.. تفاصيل الإعلان 13 للإسكان الاجتماعي

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنّه باق أسبوع للتقديم في الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي، ويشمل 8 محافظات بصعيد مصر بداية من الفيوم وحتى أسوان ومطروح والبحر الأحمر، موضحا أنّ كراسات الشروط كانت تباع في مكاتب البريد المميكنة، ويشتري المواطن كراسة الشروط ويملأها ويتم طلب بحث اجتماعي وشرط أن يكون لديه دخل ثابت للأسرة.

وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة "ten"، أنّ سعر وحدة الإسكان الاجتماعي يبلغ 146 ألف جنيه كاملة التشطيب والخدمات والمرافق، وهي عبارة عن 3 غرف وصالة 90 مترا مسطحا كاملة التشطيب.

وتابع خطاب أنّ التقديم في الإسكان الاجتماعي يكون للعاملين في المحافظة أو المقيمين بها.