إصابة 7 طلاب بحالات إغماء داخل لجان الثانوية العامة بالأقصر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، عدم تلقيها أي شكاوى بوجود مشكلات أو حالات غش باللجان خلال أداء الامتحانات.

وقال عبد اللطيف عمران، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن غرفة العمليات رصدت حتى الآن إصابة 7 طلاب بحالات إعياء وإغماء في لجان إسنا والأقصر، وتم تقديم العلاج والدعم اللازم لهم، كما تبين غياب 598 طالبا وطالبة عن امتحانات اليوم .

وشهدت اللجان المختلفة بالأقصر، توافد طلبة الثانوية العامة لأداء امتحانات مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضيات وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، وسط إجراءات وقائية واحترازية مكثفة لحماية الطلاب من العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتواجد مكثف لرجال الشرطة ومنظمي اللجان بعد ضم 10 معلمين لكل لجنة لتنظيم دخول وخروج الطلاب.