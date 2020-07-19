بالفيديو.. "عاشور" أشهر سنان في مدبح السيدة زينب "بالوراثة"

وجه بريء.. لم تظهر عليه علامات النضج بعد.. تملؤه علامات العمل والشقى والرجولة.. يحلم منذ صغره بمستقبل كبير يحقق فيه كل طموحاته، متمسكًا بمهنته التى نشأ عليها بالوراثة من عائلته.

الطفل محمد عاشور صاحب العشر سنوات الذى يعمل "سنان" في مدبح السيدة زينب مقابل 5 جنيهات في سن السكين الواحدة، ويدرس في نفس الوقت ليحقق تطلعاته في مستقبل أفضل دون ملل من عمله.

"بشتغل في الأجازة بس لكن أيام الدراسة بروح المدرسة علشان معطلش دراستي وأحس إن الشغل بيأثر على مذاكرتي".. هكذا عبر الطفل الصغير عن اجتهاده وعمله طوال الوقت وسعادته بالتنسيق بين العمل والدراسة، ولاسيما في دخول المناسبات والأعياد التى تتطلب منه التواجد في المدبح أغلب الوقت.

يقول "عاشور" فخورًا بمهنته: "دي شغلانة جدودي والحمد لله في ظل أزمة كورونا بنعقم المحل وواخدين كل احتياطاتنا عشان سلامتنا وسلامة زباينا اللي بنسن لهم السكاكين".