"الوفد" يخوض انتخابات الشيوخ بـ24 مرشحا على المقاعد الفردية

دفع حزب الوفد بعدد من المرشحين على المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بلغ عددهم 24 مرشحا.

وشملت قائمة مرشحي الوفد في الدوائر الفردية منى مكرم عبيد، كمال نجيب فرانسيس، خلف عوض إبراهيم، شوقي عبدالشافي أحمد، إبراهيم مليجي محمود، محمد عبدالسلام علي حسنين، و أسامة علي عصمت، وعادل محمد علي، ووليد أحمد فؤاد، شاذلي على أحمد.

وتضمنت أيضا ياسر توفيق عبدالحميد، عمر عيسوي عبدالرؤوف، محمد كمال أمين، ومحمد محمد ذكي، ومحمد محمود كردي، أيمن محسب سالم، وأسامة عبدالفتاح إبراهيم، وعبدالناصر عبدالعزيز ومحمد طلبه محمد، والسيد أحمد محمد، وحنان عبدالله طلبه، ومحمد منصور محمد، أحمد علي أحمد، ونان نصرالله ذكي.