التراس عن وزير الإنتاج الحربي الجديد: "حاسم وحازم في قرارته"

وصف الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي الجديد، بأنه رجل حاسم وحازم في عمله وقرارته.

وأضاف "التراس"، في تصريحات صحفية له، منذ قليل، على هامش زيارة الوزير الجديد للهيئة، منذ قليل، أن المنصب الوزاري حاليا تكليفا وليس تشريفا، موضحا أن هناك مهام كثيرة جدا مطلوبة، وأعباء كثيرة جدا، مضيفا: "ربنا يوفقه ويعينه ويكون معاه".

وأشار رئيس "العربية للتصنيع" إلى أن الهيئة استفادت كثيرا من إمكانيات وقدرات وخبرات الوزير الجديد، حيث كان يشغل منصب مدير عام الهيئة في الفترة الماضية.

وذكر "التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي يمثلان جناحا الصناعة المصرية، وأن التعاون بينهما قائم بالفعل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا.

وأشار إلى أن هناك تنسيق وتكامل، واجتماعات دورية مشتركة لتنظيم هذا التعاون بما يحقق المصلحة العامة والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتلبية مطالب خطط التنمية الشاملة بالدولة.