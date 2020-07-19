صور.. طالبات الثانوية بالمنصورة يحتفلن بانتهاء الامتحانات بالزغاريد

احتفلت طالبات الثانوية العامة بالمنصورة بآخر يوم امتحان، وخرجن من امتحان مادتي الجيولوجيا وعلم النفس لشعبتي العلوم والأدبي إلي ميدان أم كلثوم، حيث رددن الأغاني وأطلقن الزغاريد ابتهاجًا بانتهاء الامتحانات.

وأطلقت الطالبات الزغاريد، احتفالا بانتهاء الاحتفال، ورددن الهتافات "دفعة إيه.. دفعة كورونا"، كما رددن عددًا من الأغاني الشعبية على أنغام دف أحضرته إحدى الطالبات.

وقالت إحدى الطالبات، إننا كنا في ضغط نفسي وعصبي طوال عام كامل من المذاكرة ووقف الدراسة ووباء كورونا والامتحانات، وجئنا إلي هنا لنحتفل معًا بانتهاء الثانوية العامة.

وأضافت طالبة أخري، "أنا راضية بأي مجموع في الثانوية العامة المهم أنتهي منها، بسبب الظروف التي كنا نمر بها، وخلاص أخذنا إجازة".

وفي سياق متصل، عبرت طالبات شعبة العلوم عن رضائهن عن مستوى امتحان مادة الجيولوجيا، حيث جاء في مستوي الطالب المتوسط، كما أن الأسئلة جاءت مناسبة لزمن الامتحان.

فيما أكد طلاب الشعبة الأدبية، أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، إلا أن أسئلته طويلة وكان يحتاج إلى مزيد من الوقت للإجابة علي جميع الأسئلة والمراجعة.

يذكر أن 47 ألف و732 طالبًا تقدموا لأداء امتحانات الثانوية العامة، منهم 23 ألف و56 شعبة علمي علوم، و8178 علمي رياضة، و16 ألف و49 شعبة أدبي في 156 لجنة، إضافة إلى لجنة المكفوفين، ولجنة سجن جمصة، ولجنة المتفوقين، ولجنة مستشفى الأورام، إضافة إلى أداء 227 طالبًا و222 طالبة لامتحانات الدبلومة الأمريكية.