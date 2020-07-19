محافظ بني سويف يطمئن على سير امتحانات الثانوية العامة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيلة وزارة التربية والتعليم، سير امتحانات الثانوية العامة، اليوم، حيث يؤدي قرابة 16 ألف طالب وطالبة في 51 لجنة وهم طلاب الشعبة العلمية علوم الامتحان في مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية رياضيات الامتحان في مادة التفاضل والتكامل لشعبة، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس.

واطمأن المحافظ، من خلال تواصله مع وكيلة الوزارة سهام يوسف، التي تفقدت صباح اليوم عددًا من لجان الامتحانات ببعض لجان الامتحانات بمركز ومدينة ببا، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول والخروج عبر بوابات التعقيم، وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب، والتأكد من ارتدائها بالشكل الصحيح، بجانب ارتداء واقيات الوجه والحذاء، والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالعدد المحدد 14 طالبًا داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.

وشدد المحافظ على استمرار وتكثيف المتابعة الميدانية لكل اللجان على مستوى الإدارات التعليمية للسبع، والتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات القانونية ضد أي حالات غش يتم ضبطها، مع ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الوحدة المحلية والجهات المعنية، وتعميم تلك التوجيهات على كل اللجان، مع متابعة تنفيذها، ورصد أي مخالفات أولاً بأول لسرعة تلافيها.