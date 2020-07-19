 ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مواتير المياة من العقارات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة موتور مياه من داخل العقار سكنه.

توصلت جهود فرق البحث الجنائى إلى تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبالكشف الفنى عليها تبين أنها مقيدة بإسم أحد الأشخاص (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بالقليوبية) ، وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخرين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها بالمنطقة سكنه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك (عاطل - سباك ، مقيمان بمحافظة القليوبية) ، تم ضبطهما وبمواجهتهما أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة مواتير المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك"، واعترفوا بإرتكاب (16) حادث سرقة بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائهم بالمنطقة سكنهم ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.