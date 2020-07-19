لجميع المؤهلات.. أكثر من 1000 فرصة عمل للشباب بمرتبات تصل لـ5000 جنيه

أعلنت مبادرة "مصر تعمل" عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، تفاصيل بنك وظائف "طوّر وغيّر" الذي يتضمن 16 إعلانًا توظيفيًا، يوفر أكثر من 1000 فرصة عمل، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسط ودون مؤهل من أصحاب الخبرة ودون الخبرة، بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين، في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2200 جنيه حتى 5000 جنيه ويزيد حسب الخبرة.

مصنع للمستلزمات الطبية (كمامات وواقيات طبية) يطلب للتعيين الآتي

مكان العمل: العبور المنطقة الصناعية الأولى.

1. فني ميكانيكا صيانة: تشخيص الأعطال – تنفيذ طلبات الإصلاح على المصنع ومباني الشركة – تسجيل معدلات الأعطال واستهلاك قطع الغيار.

الشروط:

- ثانوي تخصص ميكانيكا، دبلوم، معهد فني.

- خبرة من 3 إلى 5 سنوات، ويفضل في مصانع مستلزمات طبية أو ورقية.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 40 عامًا.

- المرتب: يبدأ من 4500 جنيه ويزيد حسب الخبرة.

- العمل ورديتين 12 ساعة (فترة تشغيل المصنع الأولية ثم ستكون 8 ساعات 3 ورديات).

- وسيلة مواصلات.

- تأمينات.

2. فني كهرباء صيانة: تشخيص الأعطال – تنفيذ طلبات الإصلاح على المصنع ومباني الشركة – تسجيل معدلات الأعطال واستهلاك قطع الغيار ولوحات الكهرباء والكنترول.

الشروط:

- ثانوي تخصص كهرباء، دبلوم، معهد فني.

- خبره من 3 إلى 5 سنوات، ويفضل في مصانع مستلزمات طبية أو ورقية.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 40 عامًا.

- المرتب: يبدأ من 4500 جنيه ويزيد حسب الخبرة.

- العمل ورديتين 12 ساعة (فترة تشغيل المصنع الأولية ثم ستكون 8 ساعات 3 ورديات).

- وسيلة مواصلات.

- تأمينات.

3. مراقب جودة: مراقبة مراحل عمليات الإنتاج لضمان تحقق مواصفات الجودة - التأكد من مطابقة المنتج للمواصفات المطلوبة حسب كل مرحلة بالمطابقة مع تعليمات الجودة - اكتشاف حالات عدم المطابقة والتعامل معها - رفع تقرير توصية لمدير ضبط الجودة بالإجراءات الوقائية اللازمة

الشروط:

- مؤهل عالِ.

- خبرة سنتين على الأقل كمراقب جودة صناعي يفضل في مصانع مستلزمات طبية أو ورقية.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- المرتب: يبدأ من 5000 جنيه ويزيد حسب الخبرة.

- العمل ورديتين 12 ساعة (فترة تشغيل المصنع الأولية ثم ستكون 8 ساعات 3 ورديات).

- وسيلة مواصلات.

- تأمينات.

4. مسؤول مخازن: صرف وإرجاع وإضافة البضاعة والمواد الخام بالمخازن – تسليم تقارير جرد مخازن الشركة بانتظام وإجادة للحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

الشروط:

- مؤهل عالِ خريجين.

- خبرة 3 أعوام على الأقل في المصانع.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- المرتب: يبدأ من 3000 جنيه ويزيد حسب الخبرة.

- العمل ورديتين 12 ساعة (فترة تشغيل المصنع الأولية ثم ستكون 8 ساعات 3 ورديات).

- وسيلة مواصلات.

- تأمينات.

شركة للإنتاج الزراعي تطلب للتعيين الآتي:

مكان العمل: الزقازيق - الشرقية - الإسماعيلية - وادي النطرون – البحيرة.

2. فنيين (كهرباء كنترول - كهرباء عادي - ميكانيكا صيانة معدات وأجهزة - صيانة عنابر دواجن) للعمل في مجال تربية الدواجن والأعلاف وسلالات الدواجن، بالشروط الآتية:

- مؤهل متوسط أو دبلوم صناعي.

- مستوى اللغة الإنجليزية: مقبول.

- خبرة سنتين على الأقل.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 27 عامًا.

- المرتب حسب الخبرة.

- 9 ساعات عمل.

- تأمينات.

شركة متخصصة في طباعة العلب والنشرات للأدوية ومستحضرات التجميل تطلب للتعيين الآتي

1. عامل إنتاج (خبرة سنة).

2. حراس أمن (خبرة 3 سنوات).

مكان العمل: بالعاشر من رمضان المنطقة الصناعية الثالثة.

الشروط المشتركة:

- مؤهل متوسط خريجين.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 36 عامًا.

المميزات المشتركة والحقوق:

- المرتب: عامل الإنتاج يبدأ من 2200 جنيه ويزيد، أما الأمن يبدأ من 2500 جنيه ويزيد حسب الخبرة.

- 8 ساعات عمل (عامل الانتاج) – 12 ساعة عمل (الأمن).

- تأمينات اجتماعية وطبية.

- توفر وسيلة مواصلات للانتقال، وساعات عمل إضافية إن وجدت.

مصنع لإنتاج أفلام البولي بروبلين يطلب للتعيين الآتي

مكان العمل: أكتوبر، المنطقة الصناعية الثالثة.

1. فني ميكانيكا صيانة – فني أول ميكانيكا صيانة - مشرف ميكانيكا صيانة: المتابعة في حالة وجود أي أعطال بماكينات الإنتاج والتبريد والتسخين - غلايات - أفران آلية – شيلدر.

2. فني أول كهرباء صيانة - مشرف كهرباء صيانة: المتابعة في حالة وجود أي أعطال بمكينات الإنتاج والتبريد والتسخين، لديه مبادئ أولية في plc.

3. سائق فورك ليفت شوكة – رافعة: قيادة الرافعات والأوناش.

4. فني إنتاج (عامل) – فني أول إنتاج (عامل خبرة) - مشرف إنتاج (كبير عمال): متابعة ماكينة التبريد والتسخين لإنتاج البلاستيك.

5. فني مقصات بلاستيك - فني أول مقصات بلاستيك - مشرف مقصات بلاستيك (كبير عمال): المساعدة في إتمام عملية المقصات للمنتج على حسب المعايير المطلوبة لمكن قص البلاستيك الاستريتش.

6. فني معدنة بلاستيك – فني أول معدنة بلاستيك - مشرف معدنة بلاستيك (كبير عمال): متابعة ماكينة المعدنة مكن لمعدنة البلاستيك وجه واحد فقط.

7. فني تعبئة وتغليف (عامل) - مشرف تعبئة وتغليف (كبير عمال): متابعة ماكينة التعبئة والتغليف للمنتج النهائي مكن لمعدنة البلاستيك وجه واحد فقط.

الشروط والحقوق المشتركة:

- المؤهل ثانوي صناعي، دبلوم، معهد فني.

- خبرة من سنة إلى 12 سنة حسب الوظيفة.

- اللغة الإنجليزية: مقبول.

- السن حتى 45 عامًا.

- ذكور فقط.

- المرتبات تبدأ من 2500 وتزيد على 5000 جنيه صافي على حسب الوظيفة والخبرة.

- العمل بورديات متغيرة (صباحي - بعد الظهر - مسائي) ويومين إجازة، وساعات عمل إضافية إن وجدت.

- تأمينات اجتماعية وطبية وتأمينات على الحياة.

- توفير وسيلة مواصلات للانتقال.

وللتقدم لأي من الوظائف السابقة، والاطلاع على المزيد من الوظائف الأخرى، وفرص العمل الشاغرة، يمكنك الاطلاع على الصفحة الرسمية لمبادرة مصر تعمل على فيس بوك، علمًا بأنّ جميع استمارات التقديم تملأ إلكترونيًا وتتم المقابلات الشخصية فقط بمقرات العمل وفقًا للإجراءات الاحترازية.