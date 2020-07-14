كرم جبر: "مكرم" مقاتل وقف مع الدولة في وجه جبروت الإخوان

وجه كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بمتابعة الحالة الصحية، للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، كما وجه الشكر لوزير الدفاع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، لسرعة الاستجابة وتخصيص إسعاف طائر لنقل "مكرم" من مستشفى العلمين إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة.

وقال "جبر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "on e"، إن فريقًا طبيًا على أعلى مستوى استقبله وأجرى له الفحوصات اللازمة، مشيرًا إلى أنه سيبقى عدة أيام في غرفة العناية المركزة، لإذابة الجلطة، التي أثرت على الذراع الأيسر والقدم.

وأضاف، أن الفريق الطبي يبذل جهودًا كبيرًا لإذابة الجلطة، ثم سينتقل إلى غرفة عادية بالمستشفى ليمارس تمارين العلاج الطبيعي ليعود إلى أسرته مرة أخرى.

وأردف: "قبل أن نُخطر بتعرضه لوعكة، كنا نجهز لاحتفالية خاصة به، فهو رجل مقاتل يقف دومًا في ظهر الدولة المصرية، ووقف في وجه جبروت الإخوان، وأقل شيء نقدمه له، أن نهتم به عندما يتعرض لوعكة صحية، ولن نتأخر كمجلس عن تقديم كل الدعم له".