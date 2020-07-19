مستقبل وطن بالدقهلية: نستخدم الدعاية الإلكترونية لمرشحينا في "الشيوخ"

قال اللواء هشام الحصري، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية، ومدير الحملة الانتخابية لمجلس الشيوخ، إن قيادات الحزب سيعملون جاهدين للتغلب على عنصر الوقت، والتركيز على استخدام أدوات ووسائل الدعاية الانتخابية، وفي مقدمتها الوسائل الحديثة عبر "سوشيال ميديا" كنوع من الدعاية الإلكترونية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، اليوم، بحضور نواب الحزب، بقيادة النائب محمد المرشدي أمين الحزب بالمحافظة، والنائب هشام الحصري الأمين المساعد، لبحث الاستعدادات لأول انتخابات لمجلس الشيوخ.

وأضاف "الحصري"، أنه تم تشكيل غرفة عمليات على أعلى مستوى لمتابعة العملية الانتخابية، كما تم تكثيف حملات التوعية والتثقيف السياسي ومباشرة الحقوق السياسية والاستحقاق الانتخابي وشرح ماهية ودور مجلس الشيوخ، إضافة إلى التوعية بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء عمليات الاقتراع حرصًا على سلامة المواطنين.

وأشار إلى التواصل مع القواعد الحزبية بالقرى والعزب، مؤكدًا أن غرفه العمليات ستعقد بشكل مستمر طوال فترة الانتخابات، وذلك دعمًا لمرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال النائب محمد المرشدى أمين الحزب، إن نواب الحزب وقياداته، يضعون ثقتهم في مرشحي الحزب لحسم الانتخابات من الجولة الأولى، لما يمتلكه الحزب من آليات وأدوات وخبرات سابقة، وبما يضمه من كوادر وقاعدة جماهيرية كبيرة تشمل مختلف أنحاء المحافظة، مؤكدًا أن هناك ثقة من الشارع في المرشحين.