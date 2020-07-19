رئيس البرلمان معترضا على كلمة نائب: "الحكومة مش بتعك وتحذف من المضبطة"

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبدالعال، حالة جدل شديدة أثناء مناقشة مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد، وذلك خلال الاقتراحات المقدمة من النائب محمد عبدالغني، عضو تكتل 25-30، بشأن عدد من مواد مشروع القانون.

ومن جانبه قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس بالكامل هدفه الأساسي هو الحفاظ على حقوق العمال وتحسين وضعهم القانوني قائلا: "كلنا عمال، والاتجاه الآن نحو الرأسمالية المحكومة بقواعد السوق والتي تحافظ على حقوق الطبقة العاملة، والرأسمالي لن يكون في مأمن إلا بالحفاظ على حقوق العمال، والعامل علشان يبقى له حياة كريمة لازم يزيد دخله وعلشان يزيد دخله لازم يتم تطوير مصنعه".

واعترض رئيس البرلمان على كلمة النائب محمد عبدالغني والتي اتهم فيها الحكومة بـ"العك" أثناء وضع مشاريع القوانين، وهو مارد عيله رئيس المجلس قائلا: "الحكومة مش بتعك على الإطلاق، ولكن بتجتهد في وضع القوانين، وتحذف هذه الكلمة من المضبطة".