برسالة ماجستير.. صحفي بـ"الوطن" يقترح استراتيجية لتحقيق متطلبات سياسية

حصل الصحفي بجريدة "الوطن"، محمود العيسوي، على درجة الماجستير في الاستراتيجية القومية بتقدير امتياز، من كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، عن بحث بعنوان "دور الإعلام في تحقيق متطلبات السياسة الخارجية لمصر".

ضمت لجنة المناقشة كلاً من الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس وعميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتورة دينا أبو زيد، أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس، واللواء أركان حرب الدكتور محمد حسني عزب، واللواء أركان حرب الدكتور حسام أنور، مستشاري أكاديمية ناصر العسكرية.

أثارت الدراسة عددا من التساؤلات حول طبيعة الدور الذي يمكن أن يقوم به الإعلام كأداة من أدوات السياسة الخارجية، وأسباب تراجع هذا الدور خلال الفترة الأخيرة، بدايةً من تسعينيات القرن الماضي، وحتى العقد الأول من القرن الحالي، وتضمنت اقتراح استراتيجية إعلامية لتحقيق متطلبات السياسة الخارجية.

تضمنت الدراسة ثلاثة فصول، حيث استعرض الفصل الأول الإعلام المصري وتوجهات السياسة الخارجية، حرص خلاله الباحث على التأكيد على أهمية الإعلام كركيزة أساسية في تعظيم القدرات الشاملة للدولة، وخاصةً القدرة الدبلوماسية، بما يدعم التحركات السياسية الخارجية.

وتناول الفصل الثاني تحديات التوجهات الخارجية للإعلام المصري، متضمنا بعض العقبات والمشكلات التي تواجه الإعلام المصري، وتحول دون قيامه بمهامه الأساسية، فيما تضمن الفصل الثالث الاستراتيجية الإعلامية المقترحة لتحقيق متطلبات السياسة الخارجية لمصر، على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ومن بين التوصيات التي خرجت بها الدراسة، ضرورة العمل على وضع تخطيط متكامل لجميع أجهزة الإعلام المصري لتوحيد جهودها في تحقيق أهدافها، بالإضافة إلى وجود إدارة إعلامية جماعية، بما يساعد على بلورة القرار الإعلامي على المستوى القومي وبشكل فعال.

كما أوصت الدراسة بتعزيز التعاون بين أجهزة ووسائل الإعلام العربية، وضرورة تعريف المواطنين المصريين، سواء في الداخل أو الخارج، بالإنجازات التي تحققها الدولة بصورة واضحة، دون تهويل أو تهوين، والسعي نحو إقامة شركة إعلامية عربية تستطيع مواجهة المنافسة الشرسة من جانب الشركات الإعلامية الضخمة ومتعددة الجنسيات.