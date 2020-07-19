رئيس حي حلوان: الحريق التهم سوق توشكى كله.. وسنقوم بتجديده

قال اللواء خالد شحاتة، رئيس حي حلوان، إن حريق سوق توشكى التهم السوق كله بمحتوياته، مؤكدًا أن التحقيقات جارية من قبل النيابة لبيان سبب الحريق.

وأضاف شحاتة لـ"الوطن"، أن السوق يضم 514 باكية على مساحة 4 آلاف متر مربع، وتُمارس فيه أنشطة بيع مختلفة من ملابس وفاكهة ومأكولات وخضر، وحجم الخسائر المادية كبير، مشيرًا إلى أنه جار دراسة العمل على تجديد السوق فى الفترة المقبلة، وإزالة كل آثار الإهمال التى كانت موجودة بالسوق القديم وتلافيها.

يُذكر أن حريق سوق توشكى اندلع صباح الأحد الماضي، حيث قرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار الحريق .