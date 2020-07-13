برلماني يطالب بصرف تعويضات للمتضررين من حريق "سوق توشكى"

تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن منطقة حلوان، بمذكرة استغاثة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن سرعة حصر الأضرار الناجمة عن حريق سوق توشكى، خاصة بعد احتراق ما يقرب من 90% من حجم السوق، والخسائر الفادحة التي تعرض لها المواطنون جراء هذه الواقعة.

وطالب عضو مجلس النواب بحلوان، سرعة صرف تعويضات مناسبة للبائعين المتضررين من هذه الواقعة، خاصة أنهم جميعا لا يملكون مصدر آخر للدخل سوى هذا العمل، وبهذا الشكل تضررت آلاف الأسر في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بالتزامن مع حلول موسم عيد الأضحى المبارك، والعام الدراسي الجديد، بالإضافة لجائحة كورونا التي أثرت على العالم كله، الفئة غير القادرة بشكل خاص.

وشدد على أن الباعة أصحاب المحال في السوق لديهم يقين تام بأن الدولة ستقف بجوارهم ولن تتركهم، وذلك لما يرونه من اهتمام من قبل الدولة بجميع فئات الشعب وعدم ترك شريحة عُرضة للمخاطر، وخير دليل على ذلك ما قامت به الدولة من قرارات بشأن العمالة غير المنتظمة بشأن فيروس كورونا، ولهذا الجميع لديه ثقة تامة بأن الدولة لن تتركهم في هذه المحنة.

وحول إعادة إعمار السوق مرة أخرى، أكد النائب إسماعيل نصر الدين، أن الهيئة الهندسية هي الجهة الوحيدة التي لديها القدرة والإمكانيات بشأن عودة السوق لما كان عليه في الماضي بشكل عاجل وسريع، متمنيا أن يتم إسناد مهمة إصلاح السوق لها، مشيرا إلى أن السوق تم إنشاؤه في عام 2015 ومكون من 514 محلا بمثابة مصدر دخل أساسي لآلاف الأسر.