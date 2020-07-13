تشكيل لجنة لحصر خسائر حريق سوق توشكى بحلوان

قررت النيابة العامة تشكيل لجنة فنية من محافظة القاهرة لحصر الخسائر الناجمة عن حريق سوق توشكى، وكلفت الأدلة الجنائية لفحص آثار الحادث وتحديد أسبابه وموافاة النيابة العامة بنتائج التقارير لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحريك دعوى جنائية ضد الجاني إذا أثبتت التقارير أن الحادث بفعل فاعل وليس ناتجًا عن ماس كهربائي.

وقالت مصادر قضائية، إن تحقيقات النيابة لا تزال جارية ولم تحدد الأسباب الرئيسية للحادث حتى الآن بعد ذكر بعض شهود العيان أن الحريق ناتجًا عن قيام أحد رواد السوق بإشعال النيران في الكمامة الخاصة به، بينما تحدث آخرون عن أن الحريق سببه ماس كهربائي شب في أحد الأكشاك وامتد إلى عدد كبير من الأكشاك.

وأضافت المصادر، أن السوق مساحته 4000 متر ويوجد فيه 514 كشكا مساحة 1.5 متر في 2 متر، مشيرًا إلى أن النيران التهمت أغلب السوق وأتت على محتويات 500 باكية، وأن النيابة استمعت لأقوال عدد من المتضرين الذين أقروا أن النيران تسببت في ضياع كل ما يملكون من بضائع، والتي بمثابة رأس مال كل منهم.