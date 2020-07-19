حالة إغماء و4 حالات غش في آخر امتحانات الثانوية العامة بالمنوفية

أدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، اليوم، امتحان مواد الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماع.

وذكر الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين لهم حق التقدم للامتحان بلغ 31855 طالبًا وطالبة، حضر منهم 31521 طالبًا،وتغيب 334، بنسبة حضور 98,95%، ونسبة غياب 1.05%.

ورصدت غرفة عمليات الثانوية العامة أثناء سير عملية الامتحانات بعض الوقائع، ومنها اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طالبين لقيامهما بالغش عن طريق الموبايل بمدرسة المساعي المشكورة بشبين الكوم.

وفي تلا نُقلت طالبة بالإسعاف لإصابتها بإغماء بمدرسة الشهيد جميل بابل بتلا.

وفي الشهداء اُتخذت الإجراءات القانونية حيال طالبين استخدما التليفون المحمول في الغش، وكذلك حيال طالبين حازا تليفونين محمولين داخل اللجنة بمدرسة الشهداء الثانوية العسكرية بنين.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على صحة وسلامة أبنائه الطلاب، مناشدًا أولياء الأمور بمنع التجمعات والتزاحم أمام اللجان، منعًا لانتشار العدوى وحرصًا على صحتهم.