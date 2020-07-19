محافظ المنوفية يتفقد عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بأشمون

تفقد صباح اليوم الأحد، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز أشمون وذلك لمتابعة المشروعات التنموية ونسب التنفيذ بها، حيث كان في استقباله المهندس رشدي عمر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وسامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون والنائب صابر عبد القوي عضو مجلس النواب.

تفقد المحافظ محطة إزالة الحديد والمنجنيز بشعشاع مركز أشمون بطاقة 6 آلاف م3/يوم، وبتكلفة تقديرية 22 مليون جنيه، والتي ستخدم قرية شعشاع وبعض القري المجاورة ويستفيد منها 20 ألف نسمة، كما تفقد أقسام المحطة واستمع لشرح مختصر عن مراحل تشغيل المحطة، وأشار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي أن محطة المياه تشمل (مبني التنقية الرئيسي - وخزان المياه المرشحة - ومبني طلمبات المياه المرشحة - وبرج التعادل - وخزان الروبة - وحوض التركيز - وأحواض التجفيف - وبيارة المياه المتسربة ومبني المعمل وبعض المباني الأخرى) بالإضافة إلى 3 آبار ارتوازية قطر 10 عمق 120 متر، وأوضح المهندس رشدي بأنه جاري أعمال تجارب التشغيل للمحطة لحين النهو منها في نوفمبر 2020.

كما تفقد محافظ المنوفية، مشروع صرف صحي الكوادي ومنيل عروس بتكلفة إجمالية 55 مليون جنيه والذي سيستفيد منه حوالي 20 ألف نسمة من المناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحي، وأستمع المحافظ من المهندس رشدي عن أعمال المحطة المكونة من محطة رفع وشبكات انحدار بطول 23كم وخط طرد 2 كم .

وتفقد المحافظ أيضا مشروع صرف صحي البرانية الذي سيخدم 25 ألف نسمة من أهالي قرية البرانية وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 60 مليون جنيه، وتتكون المحطة من (محطة رفع – شبكات انحدار بطول 20 كم – خط طرد بطول 3.5 كم).

وأوضح "عمر"، أن إجمالي تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز ومدينة أشمون 3 مليار و615 مليون جنيه لخدمة أهالي مركز أشمون مشيرا إلى أنه تم دخول بعض المشروعات للخدمة وجاري الانتهاء من المشروعات المتبقية لتغطي باقي قري المركز .

وأكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية ومنها أهمها خدمة الصرف الصحي والتي تعد من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة تولي اهتماما بمشروعات قومية هدفها التنمية المستدامة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.