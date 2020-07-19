انهيار سناء منصور بعد سماع خبر وفاة شقيقتها

رحلت قبل قليل شقيقة الإعلامية الكبيرة سناء منصور، ووالدة الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج المواجهة على شاشة إكسترا نيوز.

وتتواجد الراحلة في إحدى مستشفيات المهندسين، حيث كانت تعاني من غيبوبة بعد تدهور حالتها الصحية، ومن المقرر أن يتم الدفن بمقابر أكتوبر.

وانهارت سناء منصور، فور تلقيها الخبر، ودخلت في نوبة بكاء، وتوجهت إلى المستشفى، لإلقاء النظرة الأخيرة على شقيقتها الراحلة، استعددًا لدفنها في مقابر العائلة بأكتوبر.

وكانت ريهام السهلي، أعلنت منذ فترة تعافيها من فيروس كورونا الذي أصابها الشهر الماضي، وعادت مجددًا لتطل على جمهورها من خلال شاشة إكسترا نيوز، وأشارت إلى أنَّ دعم العاملين بقناة "إكسترا نيوز" لها خلال فترة الإصابة بكورونا أسهم في رفع حالتها المعنوية وتحسن حالتها النفسية التي أدت في التعافي بقوة.

وطالبت "ريهام"، حينها المواطنين عند الشعور بأي أعراض اللجوء لاستشارة الطبيب سريعًا، لأن اكتشاف كورونا مبكرًا يساعد في الشفاء منه بسلاسة، "ممكن الاختلاف البسيط في حالتك الصحية يكون كورونا، وده اللي حصل معايا".