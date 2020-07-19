الملا:السيسي وجه بتنفيذ خطة طموحة للتوسع باستخدام الغاز كوقود للسيارات

أكّد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتنفيذ خطة طموح وغير مسبوقة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، مع الإسراع في إجراءات وخطط إقامة مراكز جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لمواكبة الزيادة المستهدفة في أعداد السيارات المُحولة.

توجيهات رئاسية بإعداد رؤية لتقديم تيسيرات للمواطنين لتحويل سياراتهم إلى الغاز الطبيعي

وأشار وزير البترول، في بيان صادّر اليوم، إلى أنَّ الرئيس السيسي وجه أيضاً بإعداد رؤية لتقديم تيسيرات للمواطنين ومحفزات جديدة تشجعهم على تحويل سياراتهم إلى استخدام الغاز الطبيعي كوقود لتعظيم استفادتهم من توافره وفارق التكلفة بينه وبين البنزين والسولار، مؤكّداً أنَّ الاهتمام الكبير من رئيس الجمهورية والحكومة ودعمهما الكامل لهذا المشروع يسهم في إعطاء دفعات قوية لمزيد من الانجاز في معدلات التحويل خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال تفقد الملا للمركز المتكامل لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود التابع لشركة غازتك للاطمئنان علي الخدمات المقدمة للمواطنين من حائزى السيارات العاملة بالغاز الطبيعى ، حيث يقدم المركز خدمات تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز/ بنزين)، وكذلك تموين نحو 1300 سيارة يومياً بالغاز.

وأوضح الملا خلال الجولة أن التوسع الكبير في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات سيكون له مردود ايجابي ملموس على الدولة والمواطن ، مشيراً إلى أن المواطن سيستفيد من فارق التكلفة بين الغاز وأنواع الوقود الأخرى كالبنزين والسولار وكذلك الاستفادة من مزايا الغاز كوقود عالي الجودة والنظافة.

وأضاف أنَّ هذا التوجه سيسهم في ترشيد استهلاك البنزين والسولار وتقليص استيرادهما توفيراً للنقد الأجنبي، إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى اقتصادياً من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة منها وكذلك الاسهام بفعالية في الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة.

الملا: تحويل 42 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج بزيادة 25% عن العام السابق

وأشار الملا، إلى أنَّ برنامج الوزارة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي حقق تقدماً ملحوظاً خلال العام المالي المنتهي، رغم الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، موضحاً أنَّه تمّ تحويل 42 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (غاز/ بنزين) خلال العام بزيادة 25% عن العام المالي السابق ليصل اجمالى أعداد السيارات التى تم تحويلها منذ بدء النشاط إلى نحو 320 الف سيارة، لافتاً إلى إنشاء 19 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز في محافظات قنا وأسيوط والمنيا والبحر الأحمر وبنى سويف والقليوبية والشرقية وبورسعيد والجيزة والقاهرة ليرتفع إجمالي عدد المحطات لـ206 محطة في 23 محافظة وتشغيل 3 مراكز تحويل جديدة ليصل إجمالى عددها إلى 74 مركز تحويل على مستوى الجمهورية.

و حرص الملا، خلال تفقده مركز التحويل على متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود والأنظمة الحالية للتيسير علي المواطنين في السداد، واطمئن علي مدى يسر وسهولة إجراءات التعاقد علي تحويل السيارة وكفاءة الاجراءات الفنية المتبعة في عمليات التحويل ضماناً لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، كما حرص على الاستماع لعدد من حائزي السيارات المتواجدين بالمركز لإتمام تحويل سياراتهم والتعرف على تقييمهم للخدمات المقدمة وتوجههم نحو استخدام الغاز الطبيعي في سياراتهم والمردود الذي يحققه لهم.

وأشار الملا، إلى أن برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية يستهدف التوسع في إقامة المحطات، وقد تم تبني حلول جديدة للإسراع في إقامة المحطات وتحقيق الانتشار لها، حيث تم التعاقد بين الشركات المشغلة لمحطات الغاز للسيارات والشركة الوطنية لإنتاج وتوزيع المواد البترولية والشركة الوطنية للطرق لإنشاء محطات جديدة، وبدأ تشغيل عدد من المحطات وجار إضافة محطات جديدة تباعاً، وكذلك شركات تسويق المنتجات البترولية بقطاع البترول ممثلة في شركتي مصر للبترول والتعاون للبترول.

وأضاف أنَّ وزارة البترول والثروة المعدنية تشارك في المبادرة القومية لوضع استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد الدولة وتعظيم العائد على استثمار محطات تموين السيارات وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية بوضع خطة تنفيذية لتحويل السيارات الأجرة والملاكي التي تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج (غاز/ بنزين) وكذلك المركبات التى مر على تصنيعها 20 عاما التي سيتمّ إحلالها بأخري جديدة تعمل بالوقود المزدوج فى محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – بورسعيد - البحر الأحمر – الفيوم – السويس) اعتماداً على الطاقة الفائضة بالمحطات القائمة في هذه المحافظات كمرحلة أولى بالإضافة للتوسع في الانتشار الجغرافى لإنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي لمواجهة الطلب المتوقع تيسيراً على المواطنين.

فيما قال المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك المشغلة للمركز، إنَّه يتمّ تقديم تسهيلات للعملاء في سداد قيمة التحويل وذلك من خلال أنظمة متعددة للتقسيط الميسر وإجراءات تعاقد مبسطة بتقديم صورة بطاقة الرقم القومى ورخصة السيارة وإيصال مرافق حديث "كهرباء أو غاز"، مع تقديم حوافز فورية للعملاء حال السداد النقدي.

وأشار إلى التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم قروض ميسرة لمالكى السيارات الراغبين في التحويل، مضيفاً أن تحويل السيارة يستغرق فترة مدتها 4 ساعات وتشمل إجراء الفحص الفني والتركيبات اللازمة والتي تراعي تطبيق المواصفات القياسية والإلتزام باشتراطات السلامة، والحفاظ على معدلات الأمان العالية في الصيانة والتشغيل.

وأوضح أنَّه للعميل حرية التغيير بين نظام الغاز والبنزين في السيارة حيث يتيح تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائي (غاز طبيعي/ بنزين) والتغيير بين النظامين بسهولة من خلال مفتاح تحكم، ولا يحدث أي تغيير أو تعديل في أي جزء من أجزاء المحرك خلال عملية التحويل.

ورافق وزير البترول، خلال الجولة كل من الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ونائبه للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز المهندس أحمد محمود.