2500 طالب بهندسة عين شمس يواصلون الامتحانات وسط إجراءات احترازية دقيقة

تفقد الدكتور ضياء خليل، عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، اليوم، لجان الامتحانات لطلاب الفرقة النهائية الرابعة يرافقه الدكتور تامر النادي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب للاطمئنان على سير الامتحانات في اليوم الثاني لانطلاقها.

وأوضح الدكتور ضياء خليل، أن إدارة الكلية تتبع جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين، حيث تم تخصيص ثلاثة مداخل للطلاب وتحديد مسار لكل لجنة يسلكه الطالب ومدخل لأعضاء هيئة التدريس لضمان عدم حدوث أي تزاحم خلال دخول أو خروج اللجان.

وأضاف أن الإجراءات تضمن تقليل التعامل بين الطلاب والمراقب، حيث يتم توزيع الأوراق قبل دخول الطلاب اللجان وعند انتهاء مدة الاختبار يضع كل طالب بنفسه ورقة إجابته داخل صندوق شفاف ويتم حجر أوراق الإجابة لمدة لا تقل عن يومين لضمان سلامة التعامل مع الأوراق، وأيضا يتم إحصاء الغياب من خلال البار كود المخصص لكل طالب إلكترونيا لضمان التباعد بين الطالب والمراقب.

وأشار الدكتور تامر النادي، أن عدد طلاب الفرقة النهائية المقرر دخولهم لإجراء الامتحانات هذا العام بكلية الهندسة 2500 طالب من جميع أقسام الكلية ويتم اختبار طلاب قسمين فقط كل يوم وتوزيعهم في 13 لجنة على مسافة تباعد 180 سم، مضيفا أنه تم توضيح كل الإجراءات الاحترازية الواجب على الطلاب اتباعها ومسارات اللجان وكل التعليمات للطلاب من خلال بث فيديو توضيحي على صفحة الكلية.