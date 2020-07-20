"مكنش قصدى اقتلها".. القصة الكاملة لمصرع سيدة على يد زوجها بالجيزة

بهدوء تام.. اعترف الموظف بقتل زوجته بعد 12عاما زواج داخل شقته بمنطقة أوسيم، شمال محافظة الجيزة، أثناء مثوله أمام جهات التحقيق، قائلا:"مكنش قصدى اقتلها.. كانت زنانة وطلبتها كتير.. وعايزة زيادة فى مصروف البيت.. اتخنقت معها.. ضربتني.. مسكت السكينة بتاعت المطبخ.. قتلتها قدام الأولاد.. وبعدين سبت السكينة جنب الجثة وهربت.. مكنش اقصدي اقتلها".

وأضاف المتهم قائلا: "احنا متجوزين من حوالي 12 سنة وعندنا طفلين - المجنى عليه كانت دايما بتتخانق معايا.. وطلباتها كانت كتير.. الفترة الأخيرة كل يوم كانت بتطلب زيادة فى مصروف البيت.. وفضلنا فى الخناق لحد ما قتلتها.. بس ده كل اللى حصل".

عقب تسجيل اعترافات المتهم، أصدرت جهات التحقيقات قرارا بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه تهمة القتل العمد.

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث أن المتهم وزوجته - الضحية - كان تتشاجر معه باستمرار بسبب خلافات المنزل، ويوم الجريمة وقعت مشادة بينهما تطورت إلى تشابك بالأيدي انتهت بقتل زوجته"، وعقب تسجيل اعترافات المتهم، أحيل إلى النيابة التي باشرت التحقيق.

وذكرت التحريات والتحقيقات، التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم لديه طفلان، وأن مشادة كلامية نشبت بينه وبين زوجته، بسبب خلافات على مصروفات البيت، تطورت إلى تشابك، ما دفع الزوج إلى التوجه للمطبخ، واستل سكينا وقتل المجني عليها.

وأضافت التحريات التي جرت بمعرفة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، أن المتهم ارتكب الواقعة وفرا هاربا، وتوصلت مباحث الجيزة إلى مكان هروبه وضبط وإحالته للنيابة.

وأمر اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وانتقلت إلى مكان الواقعة، وناظرت الجثة، وتبين أن المجني عليها 35 عاما، مصابة بطعنات، وقررت النيابة عرض الجثة على الطب الشرعي؛ لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.