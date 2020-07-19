محافظ الشرقية يزور طفل "غرفة الصرف الصحي" ويحيل الواقعة للتحقيق

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بزيارة الطفل حسن عبدالله حسن الذي سقط في غرفة الصرف الصحي أثناء لهوه بطائرة ورقية في الشارع، وذلك بمنزله الكائن بشارع أبو نضارة بمنطقة الإشارة بمدينة الزقازيق.

واطمئن المحافظ على الحالة الصحية والنفسية للطفل، موجهًا وكيل وزارة الصحة بالمتابعة اليومية لحالة الطفل، وتوفير سبل الرعاية الصحية والعلاجية له لحين تماثله للشفاء، وعودته لممارسة حياته الطبيعية بالشكل المعتاد، وكذلك التنسيق مع أستاذ أمراض نفسية لمتابعته وإزالة الآثار النفسية المترتبة على سقوطه داخل غرفة الصرف الصحي.

وأكد محافظ الشرقية إحالة واقعة سقوط الطفل بغرفة الصرف الصحي للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالديوان العام، مؤكدًا أنه تم تكليف إدارة الشؤون القانونية بتوقيع غرامة 1% من قيمة المشروع على المقاول المسند له تنفيذ أعمال رصف الشارع، واختصامه لدى جهات التحقيق المعنية لإهماله وتقصيره في العمل، وعدم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتغطية الغرف.

ولفت "غراب" إلى فتح تحقيق عاجل مع المسؤولين عن الواقعة، لعدم متابعة تنفيذ أعمال الرصف بالشارع، والتأكد من تغطية غرف الصرف الصحي، وتنفيذ إجراءات السلامة والتأمين حفاظًا على أرواح المواطنين والمارة.

وقال المحافظ إن واقعة سقوط الطفل في غرفة الصرف الصحي غير مقبولة، وتعد جريمة، ولن يُسمح بتكرارها مرة أخرى.

كما حرص المحافظ علي إهداء أسرة الطفل عبوات بها مواد غذائية جافة، إضافة إلى مبلغ مالي.

ووجه عبد الله حسن والد الطفل الذي سقط في غرفة الصرف الصحي، الشكر لمحافظ الشرقية، على اهتمامه بحالة نجله الذى أنقذته العناية الإلهية من موت محقق، بعد سقوطه في البلاعة أثناء اللعب بالطائرة الورقية.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى سقوط طفل يسكن بمنطقة الإشارة بمدينة الزقازيق بغرفة صرف صحي بالشارع أثناء تنفيذ أعمال الرصف به، وتمكن أهالي المنطقة من انتشاله وانقاذه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وفور علم المحافظ بالواقعة أحال الواقعة للتحقيق، وقرر زيارته في منزله للاطمئنان على حالته الصحية والوقوف على احتياجاته وتلبيتها فورًا.