محافظ الشرقية: سأزور اليوم "طفل البالوعة" في منزله للاطمئنان عليه

علق الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على واقعة سقوط طفل فى بلاعة صرف صحى بالشرقية، قائلاً: "المنظر مرعب ودى جريمة من وجهت نظرى.. اختصمت المقاول ووقعت عليه غرام خصم 1% ".

وأضاف "غراب" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المديرية والمقاول هما المسئولان عن الحادثة، كونهما لم يطبقا اشتراطات الأمان، وتابع: "ولذلك أنا قمت باختصام المديرية والمقاول جنائياً وسيتم محاسبتهم على ذلك"، مشدداً على أن مشهد سقوط الطفل فى البلاع غير مقبول ولن نسمح به مطلقاً.

وأكد محافظ الشرقية، أنه سوف يتوجه إلى منزل الطفل، اليوم الأحد للاطمئنان عليه وتوفير كل ما يلزم صحياً له.