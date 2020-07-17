محافظ الشرقية يتابع الأعمال النهائية لتوسعة محطة صرف العصلوجي

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنفيذ الأعمال النهائية لتوسعة محطة صرف صحي العصلوجي والمقامة بتكلفة مالية 600 مليون جنيه، لتعمل بطاقة إنتاجية 90 ألف م 3 / اليوم، تمهيداً للتشغيل الرسمي ودخولها الخدمة الفعلية لتساهم وبشكل كبير في توفير مشروع صرف صحي آمن حفاظا على البيئة .

12 مليار جنيه لتنفيذ 94 مشروعا بقطاع الصرف الصحي

وقال محافظ الشرقية إنه جار تنفيذ 94 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليارا و116 مليون جنيه، يشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية ومهمة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

وكان اللواء مهندس شريف فارس، رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي، يرافقه المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أجرى زيارة ميدانية لمتابعة أعمال توسعة محطة صرف العصلوجي بمدينة الزقازيق للوقوف على جاهزيتها.