توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، عن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، ومتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، ويسود طقس معتدل نهارًا، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة، معتدل ليلًا على كليهما.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

طقس الاثنين 20 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 28.

طقس الثلاثاء 21 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43، والصغرى 30.

طقس الأربعاء 22 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43، والصغرى 28.