الطقس اليوم الأحد 19-7-2020 في مصر والدول العربية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم، الأحد، على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

الطقس في مصر

ويتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، ويسود طقس معتدل نهارًا، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية، ويسود طقس حار نهارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة، معتدل ليلًا على كليهما.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في السعودية

وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من جدة الى جازان كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، نجران والمدينة المنورة.

وسماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.

الطقس في الأردن

وكشفت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة وجافة، تؤدي الى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (5-6) درجات مئوية، ولتصبح الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية في جنوب وشرق المملكة، الرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية معتدلة السرعة.