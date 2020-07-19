"الأرصاد" تطمئن المواطنين: الطقس طبيعي.. ولم نشهد موجات حارة حتى الآن

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ ارتفاع نسب الرطوبة مستمر على مدار شهري 7 و8 مع درجات الحرارة المرتفعة، ولكن درجات الحرارة هذه الأيام حول معدلاتها الطبيعية ولا توجد ارتفاعات ملحوظة بدرجات الحرارة أو موجات شديدة الحرارة ومازالت درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنَّ الـ48 ساعة الماضية شهدت درجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية ونسب الرطوبة انخفضت نسبيًا خلال الـ48 ساعة الماضية أيضًا، ولكن يوجد في الليل نسمات هواء خفيفة ومع الساعات الأولى من صباح اليوم استشعرنا ارتفاع نسب الرطوبة وهو شيء طبيعي لمثل هذا التوقيت من العام، ويستمر الطقس على حالته التي يشهدها اليوم حتى نهاية الأسبوع.

وتابع أنَّ ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي لتكون شبورة في الصباح الباكر وتستمر حتى الساعة السادسة والسابعة، صباح اليوم، وتتحسن الرؤية على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، مؤكّدًا أنَّ حركة الرياح معتدلة أغلب الأيام المقبلة ونشاط الرياح خفيف على بعض المدن الساحلية من الممكن أن يؤدي لإضطراب في حركة الملاحة البحرية خاصة عند خليج السويس ومناطق من البحر الأحمر.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات، إلى أنَّ غرب البحر المتوسط من الممكن يشهد اضطرابًا عند السلوم ومطروح ولكن باقي البحر المتوسط معتدل والشواطئ الرياح بها هادئة إلى حد ما، مضيفا، "الطقس مستقر تماما على مدار الأسبوع المقبل ولا توجد أي ظواهر جوية حرجة أو موجات شديدة الحرارة".