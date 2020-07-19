غدا.. الويبينار العلمي التي تنظمه وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان

تنظم وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، غدا، الويبينار العلمي بعنوان Biomedical Statistic، ويأتي ذلك استكمالا لسلسة الويبينارات العلمية الافتراضية، تأكيدا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم الوحدة في النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمي.

يحاضر في الويبينار الدكتور مجدي إبراهيم مدير وحدة الإحصاء الحيوي والبحوث بكلية طب قصر العيني ومدير برنامج دبلومة الإحصاء الطبي الحيوي بقصر العيني وأحد الخبراء العالميين في مجال الإحصاء.

هذا ويعقد الويبينار العلمي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من خلال تطبيق زووم، على مدار يومين الإثنين الموافق 20 يوليو بعنوان (Basic statistics)، والإثنين الموافق 27 يوليو بعنوان (Advanced statistics).