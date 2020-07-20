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حظك اليوم الاثنين 20-7-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:10 ص | الإثنين 20 يوليو 2020
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

مولود برج الحمل مخلص في الحب ويعطي كلّ ما لديه، إلا أنّه يحب التملّك والسيطرة على الحبيب وفرض آرائه عليه.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بالصبر فالمعاكسات الفلكية قد تتسبب في تأجيل بعض الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في وضع معاكس وقد ينبئ ذلك بخلاف أو سوء تفاهم، تجنب الغضب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل، الفنانة نادية الجندي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 مارس.

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