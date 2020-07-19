هونج كونج تشدد إجراءات مكافحة كورونا بعد تسجيل 108 إصابات جديدة

طالبت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، اليوم، الموظفين الحكوميين البالغ عددهم 180 ألف موظف بالعمل من المنزل اعتبارًا من يوم غد، وذلك بعد تسجيل المنطقة رقمًا قياسيًا بالإصابة بفيروس كورونا الجديد في يوم واحد بلغ 108 حالات.

وقالت الرئيسة التنفيذية للمنطقة كاري لام، في مؤتمر صحفي اليوم، إن حكومة المنطقة قررت كذلك فرض ارتداء كمامات الوجه على مرتادي جميع المناطق الداخلية العامة، مؤكدة أن الجهات الحكومية لن تقدم في الوقت الراهن سوى الخدمات الأساسية والطارئة فقط.

وتأتي هذه الإجراءات بعد عودة تفشي فيروس كورونا الجديد في المنطقة الإدارية الخاصة، حيث سجلت هونج كونج 1885 حالة إصابة حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي، و12 حالة وفاة.