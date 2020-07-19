عبدالعال عن جائحة كورونا: لن نعبر الظروف الاستثنائية دون عمال وفلاحين

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد، إنَّ الحفاظ على العمال هو أمر يسعى له البرلمان، مشددًا على أنَّه دون العمال والفلاحين لا يوجد مجتمع على الإطلاق، وجائحة كورونا أثبتت أن أي دولة لن تعبر أي ظروف استثنائية تمر بها دون الصناعة والزراعة.

وأضاف عبدالعال: "إحنا مش موجدين هنا إلا لحماية حقوق العمال، وليس المهم من يضع اللوائح ولكن المهم هوأن تحقق المطلوب منها، ولا تضع بطريقة تعسفية، وهناك حكزمومة تعمل علي حماية حقوق العمال".

وكان الجلسة العامة شهدت، حالة جدل شديدة في أثناء مناقشة مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد، وذلك خلال الاقتراحات المٌقدمة من النائب محمد عبدالغني، عضو تكتل 25-30، بشأن عدد من مواد مشروع القانون