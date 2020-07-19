"مطاي للعزل" تعلن صفر إصابات و52 سريرا خاليا.. ومدير المستشفى: نبحث عن مرضى

24 ساعة على تسجيل "صفر" إصابات بفيروس كورونا المستجد، تلاها نداءات عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمرضى العزل المنزلي للذهاب للعلاج بالمستشفى، الأمر الذي أسفر عن 3 حالات فقط كانت في المنازل، ملخص ما تعيشه مستشفى "مطاي" المركزي بالمنيا منذ الخميس الماضي.

وقال الدكتور أشرف يعقوب مدير مستشفى مطاي المركزي بالمنيا، إنَّه منذ الخميس في نحو الساعة الثانية والنصفف عصرًا وحتى الجمعة لم تسجل مستشفى "مطاي" أي حالات إيجابية من مصابي فيروس كورونا المستجد، ما دفعنا لنشر نداءات عبر الصفح الرسمية للمستشفى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ندعو فيه مرضى العزل المنزل للاتجاه للمستشفى ومتابعة العلاج.

"يعقوب": تحويل المستشفى من عزل لـ عام يحتاج 3 أسابيع

وتابع مدير مستشفى مطاي المركزي بالمنيا، في حديثه لـ"الوطن"، أنَّه رغم من النداء إلا أنّ المستشفى لم تسجل سوى 3 حالات فقط أمس السبت بالتزامن مع خروج كل الحالات التي بقيت في العزل من قبل الصفر إصابات ومجموعها 3 حالات، متابعًا أنَّ مستشفى مطاي العام الذي به 50 سريرًا للعزل و5 للعناية تخلو من الإصابات عدا الثلاث الجدد الذين تمّ استقبالهم من العزل المنزلي.

وأوضح "يعقوب"، أنَّ مستشفى "مطاي" دخلت ضمن قرارات وزيرة الصحة لتحويل 329 مستشفى للعزل وظلت طوال الفترات الأولى تستقبل حالات قليلة من 5 لـ10 ومع أوقات الذروة التي عاشتها المستشفى في الأسبوعين قبل الأسبوع الحالي من نهاية يونيو لبداية يوليو وصلت الحالات لنحو 40 حالة يوميًا، لتعود للتتراجع مرة أخرى والوصول إلى الصفر أمس الأول.

وطمأن مدير مستشفى "مطاي" المركزي بالمنيا، الأهالي بأنَّ الأوضاع مبشرة جدًا سواء في المستشفيات أو المنازل، مبينًا أنَّه بعد النداءات على "فيسبوك" لم يأت للعزل سوى 3 حالات وسط ارتفاع نسب التعافي، موضحًا أنَّ تحويل المستشفى من عزل لمستشفى عام يحتاج 3 أسابيع يتمثلون في أسبوع دون تسجيل أي إصابات وأسبوعين من الإغلاق التام بعد التعقيم لتعود بعدها لممارسة نشاطها العادي.