"مطاي للعزل" تعلن صفر إصابات و52 سريرا خاليا.. ومدير المستشفى: نبحث عن مرضى

"مطاي للعزل" تعلن صفر إصابات و52 سريرا خاليا.. ومدير المستشفى: نبحث عن مرضى
أشرف يعقوب: المؤشرات مطمأنة حتى فيما يخص العزل المنزلى
كتب:
ماريان سعيد
04:48 م | الأحد 19 يوليو 2020
24 ساعة على تسجيل "صفر" إصابات بفيروس كورونا المستجد، تلاها نداءات عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمرضى العزل المنزلي للذهاب للعلاج بالمستشفى، الأمر الذي أسفر عن 3 حالات فقط كانت في المنازل، ملخص ما تعيشه مستشفى "مطاي" المركزي بالمنيا منذ الخميس الماضي.
وقال الدكتور أشرف يعقوب مدير مستشفى مطاي المركزي بالمنيا، إنَّه منذ الخميس في نحو الساعة الثانية والنصفف عصرًا وحتى الجمعة لم تسجل مستشفى "مطاي" أي حالات إيجابية من مصابي فيروس كورونا المستجد، ما دفعنا لنشر نداءات عبر الصفح الرسمية للمستشفى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ندعو فيه مرضى العزل المنزل للاتجاه للمستشفى ومتابعة العلاج.
"يعقوب": تحويل المستشفى من عزل لـ عام يحتاج 3 أسابيع
وتابع مدير مستشفى مطاي المركزي بالمنيا، في حديثه لـ"الوطن"، أنَّه رغم من النداء إلا أنّ المستشفى لم تسجل سوى 3 حالات فقط أمس السبت بالتزامن مع خروج كل الحالات التي بقيت في العزل من قبل الصفر إصابات ومجموعها 3 حالات، متابعًا أنَّ مستشفى مطاي العام الذي به 50 سريرًا للعزل و5 للعناية تخلو من الإصابات عدا الثلاث الجدد الذين تمّ استقبالهم من العزل المنزلي.
وأوضح "يعقوب"، أنَّ مستشفى "مطاي" دخلت ضمن قرارات وزيرة الصحة لتحويل 329 مستشفى للعزل وظلت طوال الفترات الأولى تستقبل حالات قليلة من 5 لـ10 ومع أوقات الذروة التي عاشتها المستشفى في الأسبوعين قبل الأسبوع الحالي من نهاية يونيو لبداية يوليو وصلت الحالات لنحو 40 حالة يوميًا، لتعود للتتراجع مرة أخرى والوصول إلى الصفر أمس الأول.
وطمأن مدير مستشفى "مطاي" المركزي بالمنيا، الأهالي بأنَّ الأوضاع مبشرة جدًا سواء في المستشفيات أو المنازل، مبينًا أنَّه بعد النداءات على "فيسبوك" لم يأت للعزل سوى 3 حالات وسط ارتفاع نسب التعافي، موضحًا أنَّ تحويل المستشفى من عزل لمستشفى عام يحتاج 3 أسابيع يتمثلون في أسبوع دون تسجيل أي إصابات وأسبوعين من الإغلاق التام بعد التعقيم لتعود بعدها لممارسة نشاطها العادي.