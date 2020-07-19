تحدثت زايد عنه.. هل يوجد مصطلح "ذروة الفيروس" في كتب الطب؟

"متى بدأت ومتى تنتهي ذورة الفيروس في مصر؟"، تساؤل تم تداوله بشكل واسع على مدار الأشهر القليلة الماضية، منذ ظهور فيروس كورونا في مصر وخاصة مع زيادة أعداد الإصابات خلال الشهرين الماضيين، أجابت عليه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، خلال مداخلة لها في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، بأنه يُنظر للموضوع بشكل تاريخي، وعلميًا لم نأخذ في الكتب بكليات الطب ما يسمى بالذروة في دارسات الأوبئة.

وأشارت زايد إلى أن أصعب فترة مرت على العالم هي الموجة الأولى، حيث لم يكن لدى العالم الخبرة الكافية عن الفيروس، وكانت هناك دول غير مستعدة، والإصابات قلت حدتها بالنسبة لما كان عليه في الأول.

الأنصاري: المصطلح متعلق بكتب تخصص علم الوبائيات وليس كتب الطب العام

مصطلح مرحلة الذروة، الذي أشارت إليه وزيرة الصحة هو مصطلح دارج في علم الوبائيات والفيروسات ولكن لم يدرس في كتب الطب بشكل عام، ووفقا للدكتور محمود الأنصاري استشاري أول الكائنات الدقيقة وأمراض المناعة، ظهور أي وباء يمر بمراحل عدة، بداية من الظهور والانتشار التدريجي إلى أن يصل للذروة ثم الانخفاض، وذلك يعرف في علم الطب الوبائي بـ"منحنى الجرس".

وأضاف الأنصاري لـ"الوطن" أن محتوى كتب الوبائيات تذكر الأوبئة وتاريخها حسبما شهدت العصور الماضية كما هو الحال في الأنفلونزا الأسبانية.

الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات، أكد أن كتب الطب الحديثة لم تذكر مصطلح الذروة وذلك باعتبار أن علم الوبائيات تخصص منفرد، ولكن منذ عصور الأوبئة عرف ذلك المصطلح، بحسب قوله.

وتعليقا على مصطلح مرحلة الذروة المتداول تلك الأيام أوضح شاهين لـ"الوطن" أن الانتهاء من تلك الفترة يتحقق إذا مر 14 يوما مستمرين في نقص الأعداد دون تصاعد وتبدأ في الاختفاء تدريجيا.