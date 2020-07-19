الاتصالات: خدمة جديدة بالفيوم لتحديد أفضل شبكة بكل منطقة والتحويل لها

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه خلال الأشهر المقبلة ستشهد مكاتب البريد تطوير كبير سواء بزيادة عددها أو بدارسة تطبيق تجربة جديدة في المكاتب المتحركة، خاصة في أيام الذروة المتعلقة بصرف المرتبات والمعاشات.

وقال طلعت، خلال أول اجتماع للفيديو كونفرانس بلجنة الاتصالات بالبرلمان، أنه سيتم توجيه القومي للاتصالات بإجراء مسح شامل لمحافظة الفيوم، وبيان كل الشركات المشغلة للمحمول لمعرفة مناطق الضعف والقوة، وسيعرف كل مواطن أفضل شبكة تقدم خدمة في مكان إقامته ويمكنه الانتقال لتلك الشبكة خلال 24 ساعة.

جاء ذلك خلال كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في أول اجتماع بين البرلمان والحكومة لمناقشة إجراءات هيئة البريد والقومي للاتصالات في ظل التحول الرقمي، في لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد.