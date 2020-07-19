الاتصالات: إطلاق المرحلة الثانية من "مصر الرقمية" خلال أسابيع

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أنّه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من "مصر الرقمية" خلال أسابيع، بعد إطلاق المرحلة الأولى في يونيو 2019 بنحو 20 أو 30 خدمة، خاصة أنّ المرحلة الأولي في بورسعيد شملت 155 خدمة لأهالي محافظة بورسعيد.

وأضاف طلعت، أنّه سيتم اتاحة خدمات المتاحة لبورسعيد، في باقي المحافظات بالتنسيق الوزارات، تشمل نحو 70 خدمة على نفس نسق بورسعيد على دفعات متتالية، علاوة على إنشاء شبكة ألياف ضوئية لـ35 ألف مبنى حكومي ضمانا لاستمرارية العمل بنجاح.

جاء ذلك خلال كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في أول اجتماع بين البرلمان والحكومة، لمناقشة إجراءات هيئة البريد والقومي للاتصالات في ظل التحول الرقمي، في لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، وبحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد.

وأوضح طلعت أنّ جائحة كورونا شهدت تعاونا كبيرا بين وزارة الاتصالات وباقي الجهات، سواء على مستوى الخط الساخن لتلقي استفسارات مصابي فيروس كورونا، أو حتى بتوفير إنترنت مجانا للفرق الطبية لمستشفيات العزل، وتوفير الأقنعة الطبية لممارسة عملهم.