مدبولي: مصر تستضيف مليون يمني وتعاملهم كمواطنيها

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الأمن القومي لليمن هو أمن قومي لمصر وللأمة العربية كلها، وبالتالي فالاهتمام الكبير جدًا من مصر بشأن سلامة وحدة الأراضي اليمنية هو ضمان لاستقرار مصر.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليمني معين عبدالملك، أنّ موقع اليمن المهم جدًا على بحر العرب ومضيق بابا المندب، يزيد أهمية الاستقرار في اليمن، لأنه يؤمن كل المنطقة المرتبطة بهذه النقطة الجغرافية.

وتابع رئيس الوزراء، أنّ مصر كانت حريصة على تقديم كل وسائل الدعم السياسي واللوجستي لليمن، إذ تشرفت مصر باستضافة أكثر من مليون يمني، كما أنّ الحكومة حريصة كل الحرص على أن يعاملوا مثل المواطنين المصريين، لهم ذات الحقوق وخدمات المواطن المصري.