مصر تُرحب بالمشاركة في إعادة إعمار وتعافي اليمن

رحَّب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمشاركة المصرية في إعادة إعمار وتعافي الدولة اليمنية في القريب العاجل، مؤكداً في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم على هامش زيارة يجريها على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.

وقال "مدبولي"، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء اليوم عقب مباحثات موسعة بين الجانبين، إنه يتوافر لدينا خبرة كبيرة حالياً في مجالات البنية الأساسية، والتشييد والبناء، والمدن الجديدة، مضيفاً: "ومع دخول اليمن في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، سيكون هناك دور كبير للشركات المصرية في دعم إعادة إعمار اليمن في المستقبل القريب".

وأوضح أن الجانبين اتفقا على عودة انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين قريباً، لتفعيل أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المرحلة المقبلة.

وشدد رئيس الوزراء، على أن العلاقات بين البلدين ضاربة بجذورها منذ عقود طويلة، وأن مصر تقدم الدعم الكامل للحكومة اليمنية لدعم استقرار ووحدة أراضي اليمن، مضيفاً: "الأمن القومي لليمن، هو أمن قومي لمصر، وللأمة العربية كلها"، مشيراً إلى أن تواجد اليمن على بحر العرب ومضيف باب المندب يزيد من أهميتها الاستراتيجية.

ولفت إلى أن مصر تشرف باستضافة أكثر من مليون يمني، يتم معاملتهم كالمصريين، ويحصلون على الحقوق والخدمات التي يحصل عليها المواطن المصري، ويوجد آلاف من اليمنيين في المدارس والجامعات المصرية.

وأوضح أن مصر ترفض أي نوع من التدخلات الإقليمية من دول غير عربية في اليمن لأنه يزعزع الاستقرار، ويزيد من صعوبة وتعقيد الموقف اليمني، مثمناً جهود السعودية في دعم استقرار ووحدة وسلامة أراضي اليمن.

من جهته، قال الدكتور معين عبدالملك، رئيس الوزراء اليمني، إن مصر حاضرة في وجدان كل يمني،

مشيراً إلى أن رؤية البلدين موحدة للمخاطر التي تهدد المنطقة والأمن القومي العربي.

وأشار إلى أن اليمن مهتمة بالتعرف على التجربة المصرية، وأنهم يعولون على تحركات لتحقيق الاستقرار في اليمن بالمرحلة المقبلة، موضحاً أنهم يطلبون دعم فني وتقني ومعارف لإعادة بناء المؤسسات الحديثة.

ولفت إلى أن هناك حرب أهلية في اليمن في أخر 5 سنوات بسبب التغلغل الإيراني الذي يستهدف المضايق، وباب المندب، والبحر الأحمر.

وأوضح أنه تمت مناقشة الدعم الصحي المصري لليمن، وسيكون هناك نقاشات ولقاءات ثنائية في هذا الصدد، مشدداً على أن العلاقات بين البلدين لها وضع خاص.