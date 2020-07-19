بـ12 مليون جنيه.. افتتاح مستشفى الرمد بعد تطويرها بأسيوط

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، مستشفى الرمد بعد تطويرها ورفع كفائتها بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون جنيه، ضمن خطة تطوير المستشفيات والنهوض بالقطاع الصحى بالمحافظة.

وتفقد المحافظ مستشفى الرمد بأقسامها المختلفة، من الاستقبال والعيادات الخارجية وغرف العمليات والعناية، والتى تستقبل أكثر من 1000مريض يوميًا، حيث تم الانتهاء من أعمال تطويرها ورفع كفائتها، وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية فى جميع التخصصات، كما تفقد أقسام أبحاث العيون والمعمل والصيدلية وغرف العمليات وباقي الأقسام، مشيدًا بمستوى التطوير بالمستشفى وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية في مجال العيون والرمد.

وأعلن المحافظ – خلال الافتتاح - عن تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة للقطاع الصحي بالمحافظة، لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين، وذلك في إطار دعم الدولة لتطوير المنظومة الطبية والصحية، وتوفير أماكن لائقة للمواطنين لتلقي الخدمات الطبية، تنفيذاً لرؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة.