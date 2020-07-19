طلاب "بيطري المنيا" يؤدون امتحان "صحة الحيوان" بإجراءات مواجهة كورونا

أجرى الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، صباح اليوم، جولة تفقدية للجان امتحانات الفرق النهائية بكلية الطب البيطري.

وشدد رئيس الجامعة على المراقبين بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، والحفاظ على هدوئها، لأداء الامتحانات في أجواء ملائمة تيسر لهم أداء اختباراتهم بسهولة ويسر، مع التشديد على عدم السماح لأي طالب بدخول اللجان بمتعلقاته الشخصية، فضلًا عن ضرورة تواجد كافة الأطقم الطبية بالكلية أثناء العملية الامتحانية، للاطمئنان على الطلاب في حالة ظهور أي أعراض أو اشتباه عليهم.

وأوضح الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، أن عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات مقرر صحة الحيوان والطب الوقائي بالفرقة الخامسة بكلية التمريض اليوم 126 طالبًا وطالبة، موزعين على أربع لجان، مشيدًا بما اتخذته الكلية من إجراء الكشف الحراري والتعقيم بوابتها الرئيسية.

وتضمنت الجولة تفقد المسطحات الخضراء والملاعب الرياضية بالكلية، والأماكن المقترحة لإنشاء مبني قاعات دراسية جديد للطلاب لاستيعاب الكثافة الطلابية.