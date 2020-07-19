منها سحب الربع مليون.. تفاصيل دفتر التوفير من البريد المصري

تقدم هيئة البريد المصري لعملائها عدد من الخدمات المالية منها، دفتر التوفير، وهو عبارة عن وثيقة مالية تعتبر سندا بيد المودع (صاحب الحساب ) خاصا باسمه وغير قابل للتحويل يقيد فيه جميع عمليات الإيداع والاسترداد وإضافة العائد السنوي المستحق طبقاً للنسب المقررة والمعلن عنها في التوقيتات التي تحددها الهيئة.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي، التفاصيل الكاملة لدفتر التوفير من البريد المصري، وفقا لما أعلنته هيئة البريد، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المزايا التي يتمتع بها المتعاملون مع خدمة توفير البريد

ـ ضمان الحكومة للمبالغ المودعة وعائدها.

ـ ضمان سرية أرصدة دفاتر التوفير.

ـ الصرف من أي مكتب بريد.

ـ إعفاء كافة الاستمارات والنماذج المستعملة في أعمال التوفير من جميع الرسوم بما فيها رسم الدمغة.

ـ تيسيراً على أصحاب المعاشات يمكنهم فتح دفاتر توفير وإيداع قيمة المعاشات المستحقة لهم بهذه الدفاتر تلقائياً كل شهر.

ـ إمكانية استخراج كشف حساب للعميل حسب رغبته لتقديمه لأي جهة باللغة العربية أو بلغة أجنبية مقابل أجر 20 جنيها للغة العربية و 35 جنيها للغة الاجنبية.

الجوائز التي يتمتع بها أصحاب دفتر التوفير من البريد

يقدم البريد لعملاء التوفير مجموعة متميزة من الجوائز مثل:

ـ سحب السيارة: يتم السحب على سيارة ثلاث مرات في العام بدون اشتراك.

ـ سحب العمرة: يتم السحب على 45 عمرة مرتين في العام باشتراك رمزي 10 جنيهات.

ـ سحب الربع مليون: يتم السحب على 21 جائزة مجموعها ربع مليون جنيها أربع مرات في العام باشتراك رمزي 5 جنيهات.

ضوابط فتح حساب التوفير بالبريد المصري

ـ ألا يقل السن لصاحب الحساب عن 16 عاماً.

ـ يسمح للأشخاص تحت الوصاية أو الولاية أو القوامة أو الغائب بشرط ان يقدم المستندات اللازمة لذلك.

ـ يسمح للأشخاص الاعتباريين بشرط، أن يقدم طالب فتح الحساب ما يثبت إنشاءه وتسجيله والقرار بتفويض الطالب في تمثيله قانونياً.

ـ يسمح لأي جهة إدارية بشرط أن تقدم طلباً بذلك موضحاً به من له حق التعامل باسمها ونموذج توقيعه.

ـ لا يجوز إصدار دفتر توفير باسم مستعار أو وهمي أو بالأحرف الأولى من اسم المودع أو لحامله.

ـ إذا لم يقم صاحب الدفتر بإجراء عمليات إيداع أو استرداد خلال خمسة عشر عاماً متصلة ولم يقدم دفتره للمراجعة طوال هذه المدة تقوم الهيئة بإخطاره بخطاب بعلم الوصول على آخر محل إقامة معروف له لتقديم الدفتر للمراجعة فإن لم يرد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ إخطاره تصبح القيمة حقاً مكتسباً للصندوق ولا يحتج على الصندوق بتغيير محل الإقامة طالما لم يخطر به المودع.

المستندات والأوراق المطلوبة لفتح دفتر التوفير بالبريد المصري للأفراد الطبيعيين

ـ صورتين من بطاقة الرقم القومي.

ـ تقديم تحقيق الشخصية.

ـ استيفاء عدد 2 نموذج 34 توفير.

ـ المبلغ المودع في المرة الأولى، الحد الأدنى 10 جنيهات.

المستندات المطلوبة لشخص تحت الوصاية أو الولاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب

ـ يضاف إلى ما سبق ما يثبت ذلك

للأشخاص الاعتبارية: ما يثبت الإنشاء والتسجيل

خطاب تفويض من الجهة موضح به من له حق التعامل باسمها

وأوضحت الهيئة العامة للبريد أن الحد الاقصى للدفتر 3 مليون جنيه للأشخاص الاعتبارية و 5 مليون جنيه للأفراد.