"الري": تأهيل 320 ترعة فرعية بطول 1750 كم في أنحاء الجمهورية

قال المهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الري بوزارة الري، إن مصر بها نحو 320 عملية تأهيل ترع بحوالي 1750 كيلومتر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن العمل يجري على قدم وساق من خلال 4 قطاعات تابعة لمصلحة الري، حيث أن قطاع الري هو أكبر القطاعات المنفذة ثم قطاع التوسع، وقطاع تطوير الري، وقطاع الخزانات.

وتابع، أن هذا المشروع قومي عملاق، حيث يتام توزيع العمل على الجهات كافة، حيث من المتوقع أن يزيد العمل بشكل أكبر بعد نحو شهر.