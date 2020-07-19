دمياط تمنح أصحاب المباني المخالفة مهلة لاستكمال خطوات التقنين

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، اجتماعًا، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ والزرقا، ومسؤولي إدارة الأملاك والشؤون القانونية بالديوان العام، لمتابعة الموقف الحالي بملف تقنين أراضى الدولة طبقًا لأحكام القانون 144 لسنة 2017.

وتناول الاجتماع الحالات الصالحة للتقنين وغير الصالحة، وكذلك الحالات غير المستوفية للشروط، والإجراءات المُتخذة حيالها، فضلًا عن عرض ما انتهت إليه لجنتا المعاينة والتسعير.

وفي السياق ذاته، أعلنت المحافظ منح مهلة لاستكمال خطوات التقنين للطلبات التابعة لولاية الوحدات المحلية، والتى تم تثمينها وتسعيرها، وذلك فى موعد أقصاه الثلاثاء 21 يوليو الجاري، مؤكدة عدم التهاون في استرداد حق الدولة وتطبيق القانون بكل حزم.

وناشدت محافظ دمياط المواطنين من مقدمي طلبات تقنين أراضي الدولة بجهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة والمنضمة للمنظومة بديوان عام محافظة دمياط، بسرعة التوجه إلى مقر الديوان لسداد رسوم المعاينة و المقررة حتى 30 يوليو بدون غرامة وحتى 30 أغسطس بغرامة قدرها 2٪، وإلا سيتم تعليق الطلب.