استمرار تلقى طعون "الشيوخ" و"الوطنية": ملتزمون بالأحكام

تواصل محاكم القضاء الإدارى بالمحافظات، لليوم الثانى على التوالى، تلقى الطعون على المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ، عقب الإعلان عن القائمة المبدئية، اليوم، التى شملت 912 مرشحاً على القوائم والنظام الفردى.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لـ«الوطن»، إن «الهيئة ملتزمة بتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة بقبول أو استبعاد أى من المرشحين»، موضحاً أن الهيئة تبحث مع الجهات المعنية والمختصة، عمل وثيقة تأمين على حياة القضاة والمستشارين المشرفين على الانتخابات، لتغطية كل المخاطر التى قد يتعرّضون لها.

هيئة الانتخابات تبحث التأمين على القضاة وتستبعد 4 دول من الاقتراع فى تصويت الخارج

وكانت انتخابات مجلس النواب 2014، والانتخابات الرئاسية عام 2018، واستفتاء التعديلات الدستورية 2019، شهدت التأمين على حياة مشرفى الانتخابات بمليون جنيه.

وقال «لاشين»، إنه بات فى حكم المؤكد استبعاد «ليبيا، سوريا، اليمن، والصومال» من التصويت بالخارج، نظراً لعدم استقرار تلك الدول، مشدّداً على ضرورة التزام المرشحين بضوابط الدعاية، التى من المقرر أن تبدأ بالتزامن مع إعلان القائمة النهائية للمرشحين، 26 يوليو الحالى.

وانتهت لجان الانتخابات الفرعية بالمحافظات من تلقى أوراق المرشحين، أمس.

وقررت محكمة الزقازيق الابتدائية استبعاد 21 مرشّحاً محتملاً لعدم استيفاء الأوراق المقدّمة، وقبلت أوراق 43 مرشحاً «فردى»، إضافة إلى مرشحى مقاعد القائمة لمنطقة شرق الدلتا «القائمة الوطنية من أجل مصر»، فيما حدّدت محكمة القضاء الإدارى بالشرقية، أيام الأربعاء والخميس والجمعة لنظر الطعون.

وأعلنت لجنة تلقى طلبات المرشحين بالقليوبية، الكشوف المبدئية على 6 مقاعد فردية، وضمّت 64 مرشحاً، بينهم 10 سيدات. وفى الإسكندرية انتهت اللجنة من تلقى أوراق المرشحين، وأعلنت عن 3 قوائم هى «الوطنية من أجل مصر، المصرية.. تحيا مصر، الاتحاد»، وقبول أوراق 72 مرشحاً محتملاً.