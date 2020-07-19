وزير الخارجية الأردني يؤكد وقوف المملكة بكل إمكاناتها إلى جانب العراق

أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير خارجية العراق الدكتور فؤاد حسين، اليوم الأحد، محادثات خلال اتصال هاتفي تناولت الخطوات التي يقوم بها البلدان لتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية وزيادة التعاون في جميع المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الجانبين أكدا، خلال الاتصال، استمرار الخطوات العملية لتنفيذ اتفاقات التعاون التي وقعتها المملكة والعراق في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم والدفاع ومحاربة الإرهاب واستراتيجية العلاقات وحرص البلدين على ترجمتها بخطوات عملية تعكس متانتها وتخدم المصالح المشتركة.

وأكد الصفدي أن المملكة تقف بكل إمكاناتها إلى جانب العراق وتساند الجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية لإعادة البناء وحماية أمن العراق واستقراره وسيادته.

وثمن وزير الخارجية العراقي مواقف المملكة الداعمة للعراق ومصالحه وسيادته، مؤكدًا أهمية الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.